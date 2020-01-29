Караев отправился на второй сбор ЦСКА

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Караев отправился на второй сбор ЦСКА

ЦСКА вылетел в Кампоаморе на второй зимний сбор, который пройдет с 29 января по 9 февраля.

Как и на первом сборе с "армейцами" на сбор отправился Давид Караев, находящийся на просмотре.

Список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев.

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

Нападающие: Федор Чалов, Илья Шкурин, Давид Караев (на просмотре).

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