Караев отправился на второй сбор ЦСКА
ЦСКА вылетел в Кампоаморе на второй зимний сбор, который пройдет с 29 января по 9 февраля.
Как и на первом сборе с "армейцами" на сбор отправился Давид Караев, находящийся на просмотре.
Список футболистов выглядит следующим образом:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев.
Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.
Нападающие: Федор Чалов, Илья Шкурин, Давид Караев (на просмотре).
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|18
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