Карамбе: "Мбаппе перейдет в "Реал"

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Карамбе: "Мбаппе перейдет в "Реал"Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристиан Карамбе высказался о возможном переходе форварда "Монако" Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

"Увидим ли Мбаппе в ближайшем будущем в "Реале"? Да, я думаю, что его сердце и ум окрашены в белые цвета. Он должен знать, чего он хочет. Он знает, что с Мадридом он сможет выигрывать титулы, иметь запас для прогресса и развиваться, особенно с Зиданом", - цитирует бывшего футболиста football.fr.

Напомним, Перес намерен завершить сделку по Мбаппе уже до конца текущей недели. | soccernews.ru

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