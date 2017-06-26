Карамбе: "Мбаппе перейдет в "Реал"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристиан Карамбе высказался о возможном переходе форварда "Монако" Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

" Увидим ли Мбаппе в ближайшем будущем в "Реале"? Да, я думаю, что его сердце и ум окрашены в белые цвета. Он должен знать, чего он хочет. Он знает, что с Мадридом он сможет выигрывать титулы, иметь запас для прогресса и развиваться, особенно с Зиданом ", - цитирует бывшего футболиста football.fr.

Напомним, Перес намерен завершить сделку по Мбаппе уже до конца текущей недели. | soccernews.ru