Карамбе: "Модрич будет одним из претендентов на "Золотой мяч" по итогам года"
Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе согласен с тем, что хорват Лука Модрич был лучшим игроком ЧМ-2018.
"Лучший игрок турнира, без сомнения, – Лука Модрич. Он провел отличный турнир и по праву получил это звание от ФИФА. Вообще хорват здорово выглядел на протяжении всего прошедшего сезона – выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, а теперь взял еще и серебро мундиаля со сборной. Уверен, Модрич будет одним из претендентов на "Золотой мяч" по итогам года", - сказал он.
В финале сборная Хорватии проиграла сборной Франции (2:4).
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