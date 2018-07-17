Карамбе: "Модрич будет одним из претендентов на "Золотой мяч" по итогам года"

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе согласен с тем, что хорват Лука Модрич был лучшим игроком ЧМ-2018.

"Лучший игрок турнира, без сомнения, – Лука Модрич. Он провел отличный турнир и по праву получил это звание от ФИФА. Вообще хорват здорово выглядел на протяжении всего прошедшего сезона – выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, а теперь взял еще и серебро мундиаля со сборной. Уверен, Модрич будет одним из претендентов на "Золотой мяч" по итогам года", - сказал он.

В финале сборная Хорватии проиграла сборной Франции (2:4).

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