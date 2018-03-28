Карамбе: "Только "Реал" может выиграть Лигу Чемпионов, а Франция станет Чемпионом Мира"

Известный в прошлом французский футболист Кристиан Карамбе рассказал, кого он считает фаворитами в Лиге Чемпионов и на Чемпионате Мира.

"Кто выиграет Лигу Чемпионов? Даже не задавайте мне этот вопрос. Только мадридский "Реал" способен стать победителем этого турнира. "Реал" точно дойдет до финала, а вот кто будет его соперником, я сказать не могу.

Что касается Чемпионата Мира-2018, то чемпионом станет Франция, также как мы сделали это 20 лет назад. Франция хорошо выступила на домашнем Евро-2016 и дошла до финала", - приводит слова Карамбе Fanatik.

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