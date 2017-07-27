Карамо близок к переходу в "Интер"

"Интер" продолжает переговоры по трансферу вингера "Кана" Янна Карамо, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб практически согласовал переход игрока. Ожидается, что трансфер состоится на этой неделе.

19-летний Карамо выступает за "Кан" с 2016 года, провел за клуб 36 матчей и забил 5 голов.

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