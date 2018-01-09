Каранка будет тренировать "Ноттингем Форест"
Бывший главный тренер "Мидлсбро", а также ассистент Жозе Моуринью в период работы португальца в "Реале" Айтор Каранка вскоре возглавит "Ноттингем Форест", сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, стороны уже согласовали детали контракта. У руля "лесников" испанский специалист сменит Марка Уорбертона.
По итогам 26 туров "Ноттингем Форест" занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 32 очка.
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|Команда
|М
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|Вулверхэмптон
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|2
|Кардифф Сити
|21
|44
|3
|Бристоль Сити
|21
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|Дерби Каунти
|21
|38
|5
|Астон Вилла
|21
|37
|6
|Шеффилд Юнайтед
|21
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|Лидс Юнайтед
|21
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|8
|Мидлсбро
|21
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|Ипсвич Таун
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|32
|10
|Престон Норт Энд
|21
|32
|11
|Ноттингем Форест
|21
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|12
|Фулхэм
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|Брентфорд
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|Рединг
|21
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|Шеффилд Уэнсдэй
|22
|27
|16
|Норвич Сити
|21
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|23
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|Халл Сити
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|Куинз Парк Рейнджерс
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|Болтон Уондерерс
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|Сандерленд
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