Каранка будет тренировать "Ноттингем Форест"

Бывший главный тренер "Мидлсбро", а также ассистент Жозе Моуринью в период работы португальца в "Реале" Айтор Каранка вскоре возглавит "Ноттингем Форест", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, стороны уже согласовали детали контракта. У руля "лесников" испанский специалист сменит Марка Уорбертона.

По итогам 26 туров "Ноттингем Форест" занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 32 очка.

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