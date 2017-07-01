Каранка: "Менталитет Моуринью вернул "Реал" на высокий уровень"

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Каранка: "Менталитет Моуринью вернул "Реал" на высокий уровень"

Бывший главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка вспомнил о периоде работы в "Реале", когда у руля "сливочных" был Жозе Моуринью.

"Атмосфера в "Реале" значительно изменилась во времена Моуринью. Жозе приехал соревноваться с "Барселоной", которая на тот момент была практически непобедима. Мы не выиграли Лигу чемпионов, но были близки к этому. Менталитет победителя Моуринью вернул клуб на высокий уровень. Весь тренерский штаб с утра до вечера делал то, что по нашему мнению было лучше для "Реала". Было другое время. Теперь "Реал" завоевал три кубка Лиги чемпионов за четыре года, а с их нынешним составом они продолжат побеждать" - цитирует Каранку Marca.

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