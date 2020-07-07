Каранка высказался о судействе в матчах "Реала"

Бывший игрок и тренер мадридского "Реала" Айтор Каранка порассуждал о том, что "сливочных" обвиняют в благосклонности арбитров.

"Думаю, итоговый результат всегда один и тот же, вне зависимости от работы системы VAR. Полагаю, что в долгосрочной перспективе видеоповторы принесут больше пользы, чем вреда. Но сейчас система нуждается в периоде адаптации. В течение сезона многие жалуются на судейство. Однако очевидно, что победа в чемпионате, выход в Лигу Чемпионов или вылет зависят от игры команды, а не решений рефери.

Критика в адрес "Реала" - это часть истории. Тем более, подобное происходит не впервые. Когда "Реал" побеждает, всегда говорят о судьях. Но важно другое - они провели шесть матчей без потери очков, они более состоятельны по сравнению с остальными командами Ла Лиги. Поэтому и такой результат", - приводит слова Каранки Marca.

После возобновления сезона "Реал" выиграл все 7 матчей. В них "бланкос" пробили 3 пенальти. Столичная команда лидирует в чемпионате Испании, опережая "Барселону" на 4 очка.

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