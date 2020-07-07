Каранка высказался о судействе в матчах "Реала"
Бывший игрок и тренер мадридского "Реала" Айтор Каранка порассуждал о том, что "сливочных" обвиняют в благосклонности арбитров.
"Думаю, итоговый результат всегда один и тот же, вне зависимости от работы системы VAR. Полагаю, что в долгосрочной перспективе видеоповторы принесут больше пользы, чем вреда. Но сейчас система нуждается в периоде адаптации. В течение сезона многие жалуются на судейство. Однако очевидно, что победа в чемпионате, выход в Лигу Чемпионов или вылет зависят от игры команды, а не решений рефери.
Критика в адрес "Реала" - это часть истории. Тем более, подобное происходит не впервые. Когда "Реал" побеждает, всегда говорят о судьях. Но важно другое - они провели шесть матчей без потери очков, они более состоятельны по сравнению с остальными командами Ла Лиги. Поэтому и такой результат", - приводит слова Каранки Marca.
После возобновления сезона "Реал" выиграл все 7 матчей. В них "бланкос" пробили 3 пенальти. Столичная команда лидирует в чемпионате Испании, опережая "Барселону" на 4 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14