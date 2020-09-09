Карасев будет судить матч 7-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак"

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Карасев будет судить матч 7-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак"

Арбитр Сергей Карасев обслужит матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком", сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, встреча команд состоится 13 сентября на "ВЭБ-Арене". Начало - в 19:00 (мск).

На остальных матчах будут работать следующие арбитры:

"Тамбов" - "Уфа": Кирилл Левников
"Урал" - "Химки": Владимир Москалев
"Ахмат" - "Сочи": Виталий Мешков
"Динамо" - "Рубин": Сергей Лапочкин
"Ротор" - "Краснодар": Михаил Вилков
"Зенит" - "Арсенал": Павел Кукуян
"Ростов" - "Локомотив": Владислав Безбородов

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7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
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