Карасев будет судить матч 7-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак"
Арбитр Сергей Карасев обслужит матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком", сообщает пресс-служба РФС.
Напомним, встреча команд состоится 13 сентября на "ВЭБ-Арене". Начало - в 19:00 (мск).
На остальных матчах будут работать следующие арбитры:
"Тамбов" - "Уфа": Кирилл Левников
"Урал" - "Химки": Владимир Москалев
"Ахмат" - "Сочи": Виталий Мешков
"Динамо" - "Рубин": Сергей Лапочкин
"Ротор" - "Краснодар": Михаил Вилков
"Зенит" - "Арсенал": Павел Кукуян
"Ростов" - "Локомотив": Владислав Безбородов
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Месси тренируется в общей группе "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22