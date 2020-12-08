Карасев и Мешков обслужат матчи Лиги Европы
Бригады российских арбитров назначены на матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Виталий Мешков со своими помощниками рассудят "Лудогорец" и ЛАСК в группе J.
Главный судья – Виталий Мешков. Ассистенты – Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр – Владимир Москалев.
Сергей Карасев с бригадой назначены на матч группы F "Риека" – АЗ
Главный судья – Сергей Карасев. Ассистенты – Игорь Демешко и Дмитрий Мосякин. Резервный арбитр – Кирилл Левников.
Оба матча пройдут в четверг, 10 декабря.
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