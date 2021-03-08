Карасев, который судил матч "Рубин" - "Зенит", получит "двойку"

Главный судья матча 21-го тура Чемпионата России "Рубин" — "Зенит" (2:1) Сергей Карасев, получит от инспектора Вячеслава Харламова очень низкую оценку, сообщает "СЭ".

Арбитр дважды самостоятельно не принял решение о назначении 11-метровых ударов, в его действия были вынуждены вмешаться видеоассистенты Игорь Панин и Алексей Лунев. За каждый из этих эпизодов судья потеряет по 0,5 балла, за мелкие ошибки — еще 0,1-0,2 балла.

Итоговая оценка составит 7,2-7,3 балла. Это соответствует примерно "двойке с минусом", если применить более привычную пятибалльную систему.

Напомним, "Рубин" победил "Зенит" в драматическом матче. Карасев назначил пенальти в ворота хозяев в компенсированное время при счете 1:1, но нападающий питерцев Артем Дзюба не смог переиграть голкипера казанцев Юрия Дюпина.