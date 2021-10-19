Карасёв назвал главные матчи в своей судейской карьере

Фото инстаграм "Вечерний Ургант"

Известный российский арбитр Сергей Карасёв в эфире "Вечернего Урганта" выделил две игры, которые он считает самыми главными в своей карьере.

1) Матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" 11 августа 2021 года.

2) Полуфинал Лиги Наций между сборными Испании и Италии 6 октября 2021 года.

Напомним, что Карасёв также отработал три матча на Евро-2020, в том числе поединок 1/8 финала.

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