Карасёв - о работе на Евро-2020: "Это как выйти в открытый космос"
Фото РИА Новости / Александр Вильф
Известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, что для него будет значить приглашение поработать на матчах Евро-2020.
"Такие турниры, как ЧЕ и ЧМ, это как выйти в открытый космос. Событие сумасшедшее. К счастью, мне уже удалось испытать эти эмоции, но я бы испытал их ещё раз. Наша бригада делает всё для этого. Вероятно, скоро будет что-то объявлено. Как и все другие арбитры из элитной группы, мы участвуем в отборе, на нас смотрят, в том числе и матчи в России. Мы понимаем, что каждый матч в преддверии Евро для нас как финал", - отметил 41-летний рефери.
Карасёв ранее обслуживал игры Евро-2016 и ЧМ-2018. Он работает на матчах чемпионата России с 2008 года, а судьей ФИФА является с 2010 года.
Не пропустите: УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Крылья Советов" отдали в аренду форварда, подписанного месяц назад
-
1
Опрос: Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Холанду в ПСВ
-
Фернандо хочет вернуться в "Спартак"
-
Гаджиев раскритиковал систему подготовки российских футболистов
-
Головин лидирует в топ-5 лигах Европы по ассистам за один матч
-
В Румынии тренера уволили за выход команды на первое место
-
Карасёв - о работе на Евро-2020: "Это как выйти в открытый космос"
-
Филин рассказал о периоде карьеры в "Тамбове"
-
1
Главные новости дня: 2 апреля
-
1
Клопп удивлен тому, что Трента не вызвали в сборную Англии
-
1
Украинский вратарь попал в сферу интересов "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии"
-
1
В Италии считают, что Кокорину нужно искать другой клуб
-
2
"Интер" отпустит Лукаку за 120 миллионов евро
-
1
Давид Луиз пропустит важную игру "Арсенала"
-
1
"Бавария" заинтересовалась футболистом "Рубина"
-
Боярский назвал идеального кандидата на замену Рибалте
-
1
"Зенит" подтвердил уход Рибалты
-
"Леванте" дома неожиданно проиграл аутсайдеру Ла Лиги
-
Вингер "Марселя" Товен заинтересовал четыре клуба