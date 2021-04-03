Карасёв - о работе на Евро-2020: "Это как выйти в открытый космос"

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Известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, что для него будет значить приглашение поработать на матчах Евро-2020.

"Такие турниры, как ЧЕ и ЧМ, это как выйти в открытый космос. Событие сумасшедшее. К счастью, мне уже удалось испытать эти эмоции, но я бы испытал их ещё раз. Наша бригада делает всё для этого. Вероятно, скоро будет что-то объявлено. Как и все другие арбитры из элитной группы, мы участвуем в отборе, на нас смотрят, в том числе и матчи в России. Мы понимаем, что каждый матч в преддверии Евро для нас как финал", - отметил 41-летний рефери.

Карасёв ранее обслуживал игры Евро-2016 и ЧМ-2018. Он работает на матчах чемпионата России с 2008 года, а судьей ФИФА является с 2010 года.

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