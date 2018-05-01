Карасёв обслужит полуфинальную игру Лиги Европы

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Карасёв обслужит полуфинальную игру Лиги Европы

Российский арбитр Сергей Карасев был назначен на полуфинальную игру Лиги Европы между "Реб Булл Зальцбургом" и "Марселем".

Также в его бригаду вошли Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительными судьями будут Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

Напомним, что Карасев обслуживал матч 1/4 финала Лиги Европы между "Атлетико" и "Спортингом".

Поединок "Зальцбург" - "Марсель" состоится 3 мая. Первая игра завершилась победой французского клуба со счетом 2:0.

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