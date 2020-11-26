Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота "Зенита" в матче с "Ахматом"
Экспертно-судейская комиссия РФС выявила ошибки по итогам рассмотрения матча 15-го тура Тинькофф РПЛ "Ахмат" - "Зенит" (2:2).
Встречу обслуживала бригада Сергея Карасева.
"1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота "Зенита" на 53-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист "Ахмата" (Владимир Ильин). Защитник (Дмитрий Чистяков) выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер.
В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена.
2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота "Ахмата" на 74-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника "Ахмата" в момент касания мяча находится в естественном положении и не увеличивает площадь его тела", - сообщает ЭСК.
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