Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота "Зенита" в матче с "Ахматом"

Экспертно-судейская комиссия РФС выявила ошибки по итогам рассмотрения матча 15-го тура Тинькофф РПЛ "Ахмат" - "Зенит" (2:2).

Встречу обслуживала бригада Сергея Карасева.

"1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота "Зенита" на 53-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист "Ахмата" (Владимир Ильин). Защитник (Дмитрий Чистяков) выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер.

В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота "Ахмата" на 74-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника "Ахмата" в момент касания мяча находится в естественном положении и не увеличивает площадь его тела", - сообщает ЭСК.

Не пропустите: Шевченко попрощался с Диего Марадоной. | http://soccernews.ru