Карасев остался доволен появлением нападающего Андре Шюррле в РПЛ

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Карасев остался доволен появлением нападающего Андре Шюррле в РПЛ

Главный судья 6-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА (2:1) Сергей Карасев заявил, что нападающий Андре Шюррле настоящий мастер.

"Это настоящий мастер! Сразу видно. Мы об этом говорили еще в перерыве. Когда он получает мяч и даже без него - виден уровень. Чемпионами мира просто так не становятся. Слов лишних здесь не нужно. Очень хорошо, что он к нам приехал", - сказал Каресев.

Шюррле успел провести за "Спартак" 5 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

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