Карасев рассудит "Динамо" и "Спартак", Турбин - "Зенит" и "Локомотив"
Стало известно, кто рассудит матчи 20-го тура "Динамо" - "Спартак" и "Зенит" - "Локомотив", Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Второй круг чемпионата стартует 28 февраля. На всех матчах будет работать система VAR/.
Встречу "Динамо" и "Спартаком" обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
На матче "Зенит" - "Локомотив" будет работать судейская бригада Евгения Турбина. Лайнсмены - Роман Усачев и Дмитрий Бережнев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15