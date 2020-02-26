Карасев рассудит "Динамо" и "Спартак", Турбин - "Зенит" и "Локомотив"

Стало известно, кто рассудит матчи 20-го тура "Динамо" - "Спартак" и "Зенит" - "Локомотив", Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Второй круг чемпионата стартует 28 февраля. На всех матчах будет работать система VAR/.

Встречу "Динамо" и "Спартаком" обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

На матче "Зенит" - "Локомотив" будет работать судейская бригада Евгения Турбина. Лайнсмены - Роман Усачев и Дмитрий Бережнев.

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