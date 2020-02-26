Карасев рассудит "Динамо" и "Спартак", Турбин - "Зенит" и "Локомотив"

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москвадинамо москваспартак москва

Карасев рассудит "Динамо" и "Спартак", Турбин - "Зенит" и "Локомотив"

Стало известно, кто рассудит матчи 20-го тура "Динамо" - "Спартак" и "Зенит" - "Локомотив", Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Второй круг чемпионата стартует 28 февраля. На всех матчах будет работать система VAR/.

Встречу "Динамо" и "Спартаком" обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. 

На матче "Зенит" - "Локомотив" будет работать судейская бригада Евгения Турбина. Лайнсмены - Роман Усачев и Дмитрий Бережнев.

А еще: Ригони высказался о возвращении в "Зенит"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Венгер заявил, что "Бавария" украла Гнабри у "Вердера"

Венгер заявил, что "Бавария" украла Гнабри у "Вердера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов