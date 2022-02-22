Карасёв рассудит "Наполи" и "Барселону" в Лиге Европы
Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Сергей Карасёв будет судить ответный стыковой матч плей-офф Лиги Европы между "Наполи" и "Барселоной".
Россиянин назначен главным арбитром встречи. Его помощники - Игорь Демешко и Алексей Лунев. Резервный рефери - Кирилл Левников. Ассистенты VAR - Пол ван Букел и Деннис Хиглер.
"Наполи" примет "Барселону" в четверг, 24 февраля, в 23:00 по московскому времени.
В первом матче на "Камп Ноу" команды расписали ничью со счётом 1:1.
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