Карасёв рассудит "Наполи" и "Барселону" в Лиге Европы

Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Сергей Карасёв будет судить ответный стыковой матч плей-офф Лиги Европы между "Наполи" и "Барселоной".

Россиянин назначен главным арбитром встречи. Его помощники - Игорь Демешко и Алексей Лунев. Резервный рефери - Кирилл Левников. Ассистенты VAR - Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

"Наполи" примет "Барселону" в четверг, 24 февраля, в 23:00 по московскому времени.

В первом матче на "Камп Ноу" команды расписали ничью со счётом 1:1.

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