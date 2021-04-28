Карасев рассудит "Зенит" и Локомотив". Появился список арбитров 28-го тура РПЛ

Теги сергей карасев

Карасев рассудит "Зенит" и Локомотив". Появился список арбитров 28-го тура РПЛФото: Твиттер @euro2020spb 
Названы все судейские бригады, которые обслужат встречи 28-го тура РПЛ.

1 мая
"Ротор" — "Ахмат": судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Артем Любимов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Николай Иванов.

"Рубин" — "Динамо": судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Николай Волошин; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Мартынов.

ЦСКА — "Уфа": судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.

"Краснодар" — "Сочи": судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гвардис.

2 мая
"Химки" — "Урал": судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гончар.

"Ростов" — "Тамбов": судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Николай Левников.

"Зенит" — "Локомотив": судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.

3 мая
"Арсенал" — "Спартак": судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Стипиди; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Сергей Лапочкин.

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