Карасев, вероятно, обслужит центральный матч 18-го тура РПЛ
Фото: инстаграм Сергея Карасева
Арбитр Сергей Карасев, вероятно, обслужит центральный матч 18-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", РФС рассматривает Карасева как главного кандидата на эту игру.
Напомним, что Карасев работал на игре между "Зенитом" и "Динамо" в первом круге. Тогда "Зенит" победил со счетом 4:1.
Поединок 18-го тура пройдет 12 декабря. На данный момент "Зенит" лидирует в чемпионате, опережая "Динамо" на два очка.
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