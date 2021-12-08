Фото: инстаграм Сергея Карасева

Арбитр Сергей Карасев, вероятно, обслужит центральный матч 18-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", РФС рассматривает Карасева как главного кандидата на эту игру.

Напомним, что Карасев работал на игре между "Зенитом" и "Динамо" в первом круге. Тогда "Зенит" победил со счетом 4:1.

Поединок 18-го тура пройдет 12 декабря. На данный момент "Зенит" лидирует в чемпионате, опережая "Динамо" на два очка.

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