Карасев высказался о потасовке в матче "Спартак" - "Динамо"
Фото: инстаграм Карасева/Автор неизвестен
Судья Сергей Карасев, обслуживающий игру 11-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартак" и "Динамо" (2:2), поделился эмоциями от матча.
"Непростое дерби. Про потасовку не буду ничего комментировать, посмотрите повторы. Дерби такое и должно быть. Времени сейчас много, все проанализируют.
Любое дерби — это всегда непросто", – сказал Карасев.
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