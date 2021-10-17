Карасев высказался о потасовке в матче "Спартак" - "Динамо"

Фото: инстаграм Карасева/Автор неизвестен

Судья Сергей Карасев, обслуживающий игру 11-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартак" и "Динамо" (2:2), поделился эмоциями от матча.

"Непростое дерби. Про потасовку не буду ничего комментировать, посмотрите повторы. Дерби такое и должно быть. Времени сейчас много, все проанализируют.

Любое дерби — это всегда непросто", – сказал Карасев.

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