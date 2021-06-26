Караваев - 24-й в списке самых быстрых футболистов групповой стадии Евро-2020. Роналду - 246-й

Фото: инстаграм Караваева

УЕФА определил самых быстрых футболистов групповой стадии Евро-2020.

Возглавили рейтинг защитник сборной Венгрии Лоик Него и защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, которые разогнались до 33,8 км/ч.

Россиянин Вячеслав Караваев с результатом 32,2 км/ч оказался 24-м. Такой же результат у форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

Отметим, что Криштиану Роналду занял 246-е место с показателем 28,8 км/ч. С такой же скоростью пробежал Игорь Дивеев из России.

Читайте также: Дзюба - лидер группового этапа Евро-2020 по выигранным верховым единоборствам. | http://soccernews.ru