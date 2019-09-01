Караваев близок к переходу в "Зенит"

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Караваев близок к переходу в "Зенит"
Российский защитник арнемского "Витесса" Вячеслав Караваев близок к переходу в петербургский "Зенит", сообщает Betting Insider.

По сведениям источника, "Зенит" предложил за футболиста более семи миллионов евро и "Витесс" намерен согласиться на продажу.

24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА. За "Витесс" он выступает с 2017 года, провел за клуб 57 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал девять голевых передач.

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