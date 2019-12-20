Караваев: "Если у футболиста в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать в Европу?"

Теги зенит санкт-петербургвячеслав караваев

Караваев: "Если у футболиста в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать в Европу?"

Защитник питерского "Зенита" Вячеслав Караваев порассуждал о том, стоит ли российским футболистам в молодом возрасте уезжать в Европу.

"Не факт, что ты будешь там играть. Да, у меня всё получилось. Но сомнения всегда есть, и это нормально. Понятное дело, если кто-то не играет здесь, я бы рекомендовал, конечно, в аренду уехать. В ту же Чехию, Голландию. Но если у кого-то в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать? Можно поиграть сначала в России, а потом перейти в топ-чемпионат, как это сделал Александр Головин", - сказал 24-летний фулбек.

Караваев является воспитанником ЦСКА. Прошлым летом он вернулся в Россию, заключив контракт с "Зенитом" до 2023 года.

До переезда в Санкт-Петербург игрок пять лет выступал за европейские клубы - чешские "Дуклу", "Яблонец" и "Спарту", а также голландский "Витесс".

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