Караваев: "Если у футболиста в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать в Европу?"
Защитник питерского "Зенита" Вячеслав Караваев порассуждал о том, стоит ли российским футболистам в молодом возрасте уезжать в Европу.
"Не факт, что ты будешь там играть. Да, у меня всё получилось. Но сомнения всегда есть, и это нормально. Понятное дело, если кто-то не играет здесь, я бы рекомендовал, конечно, в аренду уехать. В ту же Чехию, Голландию. Но если у кого-то в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать? Можно поиграть сначала в России, а потом перейти в топ-чемпионат, как это сделал Александр Головин", - сказал 24-летний фулбек.
Караваев является воспитанником ЦСКА. Прошлым летом он вернулся в Россию, заключив контракт с "Зенитом" до 2023 года.
До переезда в Санкт-Петербург игрок пять лет выступал за европейские клубы - чешские "Дуклу", "Яблонец" и "Спарту", а также голландский "Витесс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15