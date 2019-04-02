Караваев готов вернуться в РПЛ

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев не исключил, что уже грядущим летом он перейдёт в один из российских клубов.

"Скажем так, естественно, я подумаю. Если это будет топ-клуб, то, наверняка, он будет сильнее, чем "Витесс", а значит переход - шаг вперёд. Это было бы вполне нормально для карьерной лестницы. Никогда не говорил, что не поеду в Россию, поэтому обязательно рассмотрю вариант", - сказал Караваев.

23-летний футболист является воспитанником ЦСКА. Не получив шанс в армейском клубе, он отправился в Чехию, где выступал за "Дуклу", "Спарту" и "Яблонец".

31 января 2018 года Караваев перешёл в "Витесс". Голландцы заплатили за него 1,5 миллиона евро.

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