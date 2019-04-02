Караваев готов вернуться в РПЛ
Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев не исключил, что уже грядущим летом он перейдёт в один из российских клубов.
"Скажем так, естественно, я подумаю. Если это будет топ-клуб, то, наверняка, он будет сильнее, чем "Витесс", а значит переход - шаг вперёд. Это было бы вполне нормально для карьерной лестницы. Никогда не говорил, что не поеду в Россию, поэтому обязательно рассмотрю вариант", - сказал Караваев.
23-летний футболист является воспитанником ЦСКА. Не получив шанс в армейском клубе, он отправился в Чехию, где выступал за "Дуклу", "Спарту" и "Яблонец".
31 января 2018 года Караваев перешёл в "Витесс". Голландцы заплатили за него 1,5 миллиона евро.
Не пропустите: Дзагоев близок к уходу из ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Источник: футболистам "Динамо" третий месяц не платят зарплату
-
"Арсенал" и "Интер" могут совершить громкий обмен игроками
-
Футболисты "Болтона" объявили забастовку из-за долгов по зарплате
-
Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ
-
Тотти хочет стать техническим директором "Ромы". "Император" уже выбрал нового тренера для команды
-
Караваев готов вернуться в РПЛ
-
Касилья оценил потенциал Луки Зидана
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поспорят за игрока сборной Шотландии
-
Гендиректор "Локомотива" высказался о возможной продаже братьев Миранчуков
-
"Ювентус" не досчитался девятерых игроков перед матчем с "Кальяри"
-
"Барселона" хочет усилиться форвардом сборной Испании
-
Впервые с 2017 года "Арсенал" не пропустил в трёх матчах подряд
-
"Тоттенхэм" определился с будущим Орье
-
1
ПСЖ договорился о продлении контракта с Буффоном. Итальянец может играть до 43 лет
-
Дзагоев близок к уходу из ЦСКА
-
Ещенко: "Меня бесят симулянты"
-
1
Три основных нападающих "Ювентуса" не сыграют с "Кальяри"
-
2
Коутиньо имеет три варианта продолжения карьеры
-
Пьяный Пикфорд стал участником драки в одном из баров
-
1
Зидан и Перес не могут согласовать замену для Варана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|27
|67
|2
|Аякс
|27
|65
|3
|АЗ
|27
|50
|4
|Фейеноорд
|27
|47
|5
|Утрехт
|27
|43
|6
|Хераклес
|27
|42
|7
|Витесс
|27
|41
|8
|Виллем II
|27
|37
|9
|Херенвен
|27
|36
|10
|Гронинген
|27
|35
|11
|ВВВ Венло
|27
|33
|12
|Зволле
|27
|32
|13
|АДО Ден Хааг
|27
|29
|14
|Фортунна Ситтард
|27
|29
|15
|Эксельсиор
|27
|26
|16
|Де Графсхап
|27
|25
|17
|Эммен
|27
|25
|18
|НАК Бреда
|27
|18