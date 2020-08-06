Караваев: "Хочу довести свои кроссы до автоматизма - как у Бекхэма"

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Караваев: "Хочу довести свои кроссы до автоматизма - как у Бекхэма"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о своих сильных сторонах и своей игре в чемпионате России.

"Кроссы считаю одним из своих сильнейших качеств, сейчас нужно довести их до автоматизма - как у Дэвида Бекхэма, допустим. Что касается того углового с ЦСКА, то мы на тренировках отрабатывали немного другой розыгрыш, так что тут я действовал по ситуации.

Я стараюсь играть как можно лучше, вне зависимости от соперника. Конечно, мне хочется больше играть за сборную - это нормально. Но никакого личного противостояния у нас нет. Для меня лучшая конкуренция - это конкуренция с самим собой. Только так ты повышаешь свой уровень", - цитирует игрока "Р-Спор".

Завтра, 7 августа, "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.

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