Караваев: "Хочу довести свои кроссы до автоматизма - как у Бекхэма"
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о своих сильных сторонах и своей игре в чемпионате России.
"Кроссы считаю одним из своих сильнейших качеств, сейчас нужно довести их до автоматизма - как у Дэвида Бекхэма, допустим. Что касается того углового с ЦСКА, то мы на тренировках отрабатывали немного другой розыгрыш, так что тут я действовал по ситуации.
Я стараюсь играть как можно лучше, вне зависимости от соперника. Конечно, мне хочется больше играть за сборную - это нормально. Но никакого личного противостояния у нас нет. Для меня лучшая конкуренция - это конкуренция с самим собой. Только так ты повышаешь свой уровень", - цитирует игрока "Р-Спор".
Завтра, 7 августа, "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22