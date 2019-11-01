Караваев: "Матч с ЦСКА - это что-то мегаважное для меня лично"

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Караваев: "Матч с ЦСКА - это что-то мегаважное для меня лично"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, чего ждет от матча 15-го тура РПЛ с  ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

"Афиша "Зенит" - ЦСКА - это всегда большая игра. Она будет очень значимой с точки зрения турнирной борьбы. Но я бы не сказал, что матч с армейцами - это что-то мегаважное для меня лично.

Я выйду на поле и буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь своей команде выиграть", - сказал футболист.

Напомним, что Караваев - воспитанник ЦСКА. В начале сентября 2019 году защитник перешел в "Зенит" из "Витесса" и заключил с петербургским клубом четырехлетний контракт.

Матч "Зенит" - ЦСКА состоится 2 ноября на "Газпром Арене". Начало -  в 19:00.

А еще: ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом"| http://soccernews.ru
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