Караваев может оказаться в московском "Динамо"

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Караваев может оказаться в московском "Динамо"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в московском "Динамо", сообщают российские СМИ.

"Бело-голубые" могут приобрести 22-летнего футболиста за три миллиона евро или взять его в аренду с правом выкупа.

В этом сезоне Караваев потерял место в стартовом составе "Спарты" и сыграл всего 7 матчей во всех турнирах.

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