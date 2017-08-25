Караваев может перейти в "Локомотив"

Российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев принял решение покинуть клуб, сообщает iSport.cz

По сведениям издания, главным претендентом на футболиста является московский "Локомотив". Также им интересуется "Нант", но для Караваева приоритетом является возвращение в Россию.

Напомним, что в прошлом сезоне 22-летний Караваев был признан лучшим игроком "Спарты".

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