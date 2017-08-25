Караваев может перейти в "Локомотив"

Теги локомотив москваспарта прагавячеслав караваевнант

Караваев может перейти в "Локомотив"

Российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев принял решение покинуть клуб, сообщает iSport.cz

По сведениям издания, главным претендентом на футболиста является московский "Локомотив". Также им интересуется "Нант", но для Караваева приоритетом является возвращение в Россию.

Напомним, что в прошлом сезоне 22-летний Караваев был признан лучшим игроком "Спарты".

Не пропустите: Семин: "Хотим, чтобы Дзюба пришел в "Локомотив". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 7 19
2 Локомотив Москва 7 16
3 Ростов 7 14
4 ЦСКА Москва 7 13
5 Краснодар 7 12
6 Рубин 7 11
7 Уфа 8 10
8 Ахмат 7 9
9 Урал 7 9
10 Спартак Москва 7 8
11 Динамо Москва 7 8
12 Тосно 7 7
13 Арсенал Тула 7 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 7 5
16 Амкар 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов