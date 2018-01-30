Караваев может продолжить карьеру в Голландии

Теги витессспарта прагавячеслав караваев

Караваев может продолжить карьеру в Голландии

Защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев стал трансферной целью "Витесса", сообщают российские СМИ.

Голландский клуб намерен арендовать 22-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Караваев, который потерял место в составе "Спарты", может вернуться в Россию.

Не пропустите: Караваев может оказаться в московском "Динамо". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 20 52
2 Аякс 20 45
3 АЗ 19 39
4 Зволле 20 36
5 Фейеноорд 19 33
6 Витесс 20 31
7 Утрехт 20 31
8 АДО Ден Хааг 19 27
9 Херенвен 20 27
10 ВВВ Венло 20 26
11 Эксельсиор 19 24
12 Хераклес 20 23
13 Гронинген 20 22
14 Виллем II 19 17
15 Твенте 20 16
16 НАК Бреда 20 16
17 Рода ЮК 19 12
18 Спарта Роттердам 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов