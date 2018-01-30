Караваев может продолжить карьеру в Голландии
Защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев стал трансферной целью "Витесса", сообщают российские СМИ.
Голландский клуб намерен арендовать 22-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что Караваев, который потерял место в составе "Спарты", может вернуться в Россию.
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|АДО Ден Хааг
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|Херенвен
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