Караваев может вернуться в РФПЛ

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Караваев может вернуться в РФПЛ

Защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев может вернуться в РФПЛ, сообщают российские СМИ.

"У нас есть переговоры с командами из РФПЛ. Пока не могу сказать более конкретно. Есть большая вероятность, что он вернётся в Россию. У него действующий контракт со "Спартой", если к общему знаменателю не придём, то он вернётся обратно или уйдёт в аренду, например. Ему надо сменить обстановку, и мы будем пытаться найти компромисс. Если он хочет попробовать и сменить клуб, то в любом случае на первом месте желание самого игрока" - сказал агент 22-летнего футболиста Алексей Сафонов.

Стоит отметить, что в этом сезоне Караваев сыграл за "Спарту" всего 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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