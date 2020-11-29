Караваев не поможет "Зениту" в матче с "Брюгге"

Защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге", сообщает Bobsoccer.

По сведениям издания, футболист не успеет восстановиться от травмы, полученной в матче 15-го тура чемпионата России с "Ахматом" (2:2). Зато с "Брюгге" сыграть может бразильский защитник Дуглас Сантос, который близок к восстановлению после травмы.

При этом, тренерский штаб "Зенита" не будет рисковать здоровьем полузащитников Магомеда Оздоева и Вендела, которые залечат травмы, но не успеют набрать форму.

Матч "Брюгге" - "Зенит" состоится 2 декабря. Начало встречи - в 23:00 мск.

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