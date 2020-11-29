Караваев не поможет "Зениту" в матче с "Брюгге"
Защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге", сообщает Bobsoccer.
По сведениям издания, футболист не успеет восстановиться от травмы, полученной в матче 15-го тура чемпионата России с "Ахматом" (2:2). Зато с "Брюгге" сыграть может бразильский защитник Дуглас Сантос, который близок к восстановлению после травмы.
При этом, тренерский штаб "Зенита" не будет рисковать здоровьем полузащитников Магомеда Оздоева и Вендела, которые залечат травмы, но не успеют набрать форму.
Матч "Брюгге" - "Зенит" состоится 2 декабря. Начало встречи - в 23:00 мск.
Не пропустите: "Зенит" сделал заявление касательно травмы Дзюбы. | http://soccernews.ru
главное
-
Беспредел арбитров, характер "Реала", очередное поражение Зидана: "сливочные" не взяли очков в 11 туре Ла Лиги в матче против "Алавеса"
-
Черчесов отреагировал на обвинения Федуна по травме Соболева в сборной
-
Уткин: "Черчесов думает, УЕФА наказывает за оскорбление достойного человека. Но они наказывают исключительно за слово "пидорас"
-
Черчесов отреагировал на оскорбление со стороны ЦСКА
-
Эден Азар получил восьмую травму за 1,5 года в "Реале"
Лента новостей
-
"Урал" на последних минутах матча обыграл "Сочи"
-
Голкипер "Локомотива" Коченков прокомментировал результат матча с "Ахматом"
-
В "Спартаке" рассказали, как будут распределяться обязанности между Газизовым и Поповым
-
Беспредел арбитров, характер "Реала", очередное поражение Зидана: "сливочные" не взяли очков в 11 туре Ла Лиги в матче против "Алавеса"
-
Гендиректор "Аталанты" высказался о состоянии здоровья Алексея Миранчука
-
Черчесов отреагировал на обвинения Федуна по травме Соболева в сборной
-
Уткин: "Черчесов думает, УЕФА наказывает за оскорбление достойного человека. Но они наказывают исключительно за слово "пидорас"
-
Аршавин высказался о положении Газизова в "Спартаке"
-
"Спартак" поздравил общественность с Днём матери, опубликовав семейные фото игроков
-
"Барселона" хочет усилиться защитником "Севильи"
-
Аршавин - об игре Глушакова: "Чуть помедленнее стал. Все чуть-чуть похуже стало"
-
Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера ПСЖ
-
Хавбек "Байер" объяснил, почему назвал сына Лео Криштиану
-
Черчесов попросит УЕФА не наказывать ЦСКА за оскорбления в его адрес
-
Караваев не поможет "Зениту" в матче с "Брюгге"
-
Черчесов рассказал, почему он согласился на скандальное интервью
-
Фернандиньо решил покинуть "Манчестер Сити"
-
Регилон не понял, чем занимаются игроки "Тоттенхэма" в раздевалке
-
Черчесов отреагировал на оскорбление со стороны ЦСКА
-
Тухель раскритиковал игроков ПСЖ после ничьей с "Бордо"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4