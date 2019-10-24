Караваев - о матче с "Лейпцигом": "Естественно, отрицательные эмоции. Проиграли..."

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев после проигрыша в матче 3-го тура Лиги Чемпионов заявил, что игроки очень огорчены итогом встречи. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Естественно, отрицательные эмоции. Проиграли... Тяжело сказать, заслуженно или нет. Начало второго тайма получилось ужасным, пропустили два гола. Трудно было вернуться в игру. Пытались создать какие-то моменты, но не получилось", - сказал Караваев.

"Лейпциг" лидирует в группе G, набрав 6 очков, у "Зенита" 4 балла и 2 позиция.

5 ноября команды сыграют в Петербурге в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 20:55.

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