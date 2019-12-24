Караваев оценил работу Слуцкого в "Витессе"
Бывший защитник "Витесса" Вячеслав Караваев вспомнил о периоде, когда он выступал за голландскую команду, а тренировал её Леонид Слуцкий.
"Я читал, что болельщики дали Слуцкому прозвище Волга Катеначчо. Но при нём "Витесс" забил 70 голов. Не думаю, что оборонительная команда будет столько забивать. В прошлом году мы заняли своё пятое место, которое "Витесс" всегда занимал. Да даже сейчас - пара побед, и опять пятые-четвёртые. Поэтому не сказал бы, что "Витесс" опустился ниже своего уровня.
Просто Слуцкий же сам говорил, что после серии из трёх поражений не знал, как ещё придать команде импульс. И как порядочный человек решил уйти. Сложно сказать со стороны, что могло помешать ему в "Витессе". Неудачная серия началась, когда я ушёл, причём не сразу, а через какое-то время. По закону подлости, случился ещё тот конфликт с Базуром, и пошли неудачи", - сказал Караваев.
Напомним, что 2 сентября фулбек перешёл в "Зенит", заключив четырёхлетний контракт.
Слуцкий покинул "Витесс" 30 ноября после серии из пяти подряд поражений в чемпионате Нидерландов.
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