Караваев оценил работу Слуцкого в "Витессе"

Теги зенит санкт-петербургвячеслав караваеввитесслеонид слуцкий

Караваев оценил работу Слуцкого в "Витессе"

Бывший защитник "Витесса" Вячеслав Караваев вспомнил о периоде, когда он выступал за голландскую команду, а тренировал её Леонид Слуцкий.

"Я читал, что болельщики дали Слуцкому прозвище Волга Катеначчо. Но при нём "Витесс" забил 70 голов. Не думаю, что оборонительная команда будет столько забивать. В прошлом году мы заняли своё пятое место, которое "Витесс" всегда занимал. Да даже сейчас - пара побед, и опять пятые-четвёртые. Поэтому не сказал бы, что "Витесс" опустился ниже своего уровня.

Просто Слуцкий же сам говорил, что после серии из трёх поражений не знал, как ещё придать команде импульс. И как порядочный человек решил уйти. Сложно сказать со стороны, что могло помешать ему в "Витессе". Неудачная серия началась, когда я ушёл, причём не сразу, а через какое-то время. По закону подлости, случился ещё тот конфликт с Базуром, и пошли неудачи", - сказал Караваев.

Напомним, что 2 сентября фулбек перешёл в "Зенит", заключив четырёхлетний контракт.

Слуцкий покинул "Витесс" 30 ноября после серии из пяти подряд поражений в чемпионате Нидерландов.

Не пропустите: Головин прокомментировал назначение Слуцкого в "Рубин". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" выиграл борьбу за Холанда

"Ювентус" выиграл борьбу за Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов