Караваев отреагировал на слухи о возможном переходе в "Зенит"
Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев рассказал о своём отношении к слухам, сватающим его в питерский "Зенит".
"Я ни с кем не общался по этому поводу. Сейчас я игрок "Витесса" и сосредоточен на команде. Могу остаться в клубе. Но никогда не говори "никогда", - сказал Караваев.
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов купить российского фулбека за 3 миллиона евро.
24-летний Караваев - воспитанник ЦСКА. За "Витесс" он выступает с 2018 года, сыграл 62 матча, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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