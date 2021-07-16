Караваев озвучил задачи "Зенита" на сезон
Фото инстаграм Вячеслава Караваева
Фланговый защитник питерского "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о своих ожиданиях от сезона 2021/22.
"Главное - помогать команде выигрывать и прогрессировать. Снова взять чемпионство, в Лиге Чемпионов побороться и выступить хорошо - вот наши задачи", - заявил Караваев.
В субботу "Зенит" откроет новый сезон матчем за Суперкубок России против "Локомотива".
Напомним, что "сине-бело-голубые" становились победителями РПЛ три года подряд.
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