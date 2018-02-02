Караваев: "Переход в "Витесс" может помочь мне пробиться в сборную России"
Российский защитник Вячеслав Караваев прокомментировал свой переход в голландский "Витесс".
"Над предложением "Витесса" думал недолго, практически сразу согласился на переход, после чего мы с агентом начали работать над трансфером. Уже познакомились с главным тренером, хорошо пообщались, но теперь необходимо получить разрешение на работу, чтобы приступить к тренировкам.
Я очень хочу играть за сборную России, это цель любого футболиста, тем более на чемпионате мира. Переход в "Витесс" может помочь мне пробиться в команду, но главное для этого – усердно тренироваться и работать над собой. Считаю, что в "Спарте" я провел хорошую часть карьеры. Там поменялся тренер, пришло много новых игроков, в общем, клуб сильно изменился. Я ни о чем не жалею, а эта ситуация в какой-то мере даже помогла мне, можно сказать, что психологически я вырос. Предложений было достаточно, мы обсуждали их с агентом, но самое настойчивое было у "Витесса", я рад остаться в Европе", – приводят слова Караваева российские СМИ.
Напомним, что 22-летний Караваев перешел в "Витесс" из "Спарты" за 1,5 миллиона евро.
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