Караваев поделился ожиданиями от матча с Бельгией
Фото: инстаграм Караваева/Автор неизвестен
Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от игры с Бельгией в первом туре группового этапа Евро-2020.
– Фаворита здесь нет. Тяжелая игра с обеих сторон. Естественно, все будут сосредоточены и хорошо подготовлены
– Бельгия уже обыгрывала Россию. Что нужно сделать, чтобы победить?
– В первую очередь, нам надо быть хорошо подготовленными. Только командные действия и характер помогут добиться нам положительного результата.
– Первый турнир – о чем думаете сейчас? Есть волнение?
– Конечно, это фантастический турнир. Приятно сыграть на нем. Не скажу, что есть сильное волнение. Готовимся так же, как и к важным играм. Подготовимся, и я надеюсь, что покажем хорошую игру.
– Насколько помогают команде визиты известных гостей?
– Это добавляет немного позитива перед тренировочным процессом. Это приятно, когда звезды приезжают и желают тебе удачи. Перед тренировкой, а не перед игрой, поднимают настроение. Считаю это позитивным моментом.
– Успешное выступление на ЧМ-2018 влияет ли как-то на вас?
– Не хотелось бы об этом говорить. Мы хотим приносить радость болельщикам, добиться результатов, показывать хорошую игру. Конечно, мы будем делать все возможное, чтобы радовать наших болельщиков, – сказал Караваев.
Также не пропустите: ПСЖ отдаст Доннарумму в аренду итальянскому клубу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Утвержден формат Кубка Италии до 2024 года
-
Польша сыграла вничью сыграла с Исландией в товарищеском матче
-
СМИ: Сарри подписал контракт с "Лацио"
-
ФИФА прокомментировала новую форму сборной Украины
-
Джикия поделился ожиданиями от матча с Бельгией
-
"Трабзонспор" подписал Хамшика
-
Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку
-
Караваев поделился ожиданиями от матча с Бельгией
-
Зарема ярко высказалась о выступлении Кокорина за "Спартак"
-
ПСЖ отдаст Доннарумму в аренду итальянскому клубу
-
Пьянич высказался о своем будущем в "Барселоне"
-
"Ювентус" решил выкупить Морату
-
2
Роналду провел встречу с новым главным тренером "Ювентуса"
-
Мбаппе озвучил ПСЖ условие для продления контракта
-
1
РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 45 миллионов евро за лучшего защитника Серии А
-
"Реал" назвал "Милану" цену на Браима Диаса
-
"Рома" может избавиться от 15 футболистов
-
"Сочи" договорился о переходе хорватского защитника
-
"Челси" вступил в борьбу за Хакими
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1