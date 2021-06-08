Караваев поделился ожиданиями от матча с Бельгией

Фото: инстаграм Караваева/Автор неизвестен

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от игры с Бельгией в первом туре группового этапа Евро-2020.

– Фаворита здесь нет. Тяжелая игра с обеих сторон. Естественно, все будут сосредоточены и хорошо подготовлены

– Бельгия уже обыгрывала Россию. Что нужно сделать, чтобы победить?

– В первую очередь, нам надо быть хорошо подготовленными. Только командные действия и характер помогут добиться нам положительного результата.

– Первый турнир – о чем думаете сейчас? Есть волнение?

– Конечно, это фантастический турнир. Приятно сыграть на нем. Не скажу, что есть сильное волнение. Готовимся так же, как и к важным играм. Подготовимся, и я надеюсь, что покажем хорошую игру.

– Насколько помогают команде визиты известных гостей?

– Это добавляет немного позитива перед тренировочным процессом. Это приятно, когда звезды приезжают и желают тебе удачи. Перед тренировкой, а не перед игрой, поднимают настроение. Считаю это позитивным моментом.

– Успешное выступление на ЧМ-2018 влияет ли как-то на вас?

– Не хотелось бы об этом говорить. Мы хотим приносить радость болельщикам, добиться результатов, показывать хорошую игру. Конечно, мы будем делать все возможное, чтобы радовать наших болельщиков, – сказал Караваев.

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