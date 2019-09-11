Караваев: "Получил от Дзюбы обещанный коронный пинок"

Новичок "Зенита" Вячеслав Караваев ответил на вопросы о своём переходе в питерский клуб.

"Тоннель для новичков? Получил от Дзюбы обещанный коронный пинок, а так, всё было отлично. Пока сложно сказать об изменениях в России, провёл только одну тренировку. Готов на сто процентов. Желание уехать в серьёзный европейский клуб? "Зенит" - топ-клуб. Это шаг вперёд. Для меня это большой вызов, руки нельзя опускать, только надо работать. С Семаком пока ничего не обсуждали.

Шутили ли Слуцкий и братья Березуцкие, провожая в "Зенит"? Нет, никаких шуток на эту тему не было. Наоборот, сказали: "Дерзай, это новый вызов". С их стороны были только поздравления. Будет ли матч с ЦСКА принципиальным? На самом деле для меня все матчи принципиальные. Черчесов котирует меня выше Смольникова? В сборной тренерам виднее, они решают. А я делаю свою работу", - сказал Караваев.

Напомним, что "Зенит" купил игрока у "Витесса" за 8 миллионов евро и заключил с ним четырёхлетний контракт.

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