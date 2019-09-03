Караваев пообещал болельщикам добиться успехов с "Зенитом"

Теги зенит санкт-петербургвячеслав караваев

Караваев пообещал болельщикам добиться успехов с "Зенитом"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал свой переход в петербургский клуб. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Футболист рассказал, что уже с некоторыми игроками клуба, которые выступают в сборной России, обсудили его трансфер.

"Очень рад присоединиться к "Зениту". Для меня это шаг вперёд. Надеюсь приносить пользу команде и с нетерпением жду, когда присоединюсь к ней. Но сейчас самое важное - сборная. Сыграем, а потом спокойно отправлюсь в клуб. Прилетел, прошёл медосмотр, потом принял участие в тренировке. Так что никаких трудностей. С игроками "Зенита" в сборной переход уже обсудили, они вчера все поздравили.

Если честно, я в Петербурге был очень давно, в последний раз чуть ли не лет в 15. Поэтому мне пока тяжело сказать. Но, конечно, знаю, что это город очень красивый, и про стадион слышал только хорошее. Поэтому могу пообещать болельщикам, что буду отдавать за "Зенит" все силы, и надеюсь, вместе мы добьёмся больших успехов!" - сказал Караваев.

"Зенит" купил Караваева у "Витесса" за 8 миллионов евро и заключил с ним четырёхлетний контракт.

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