Караваев прокомментировал чемпионство "Зенита"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев в инстаграме прокомментировал чемпионство своей команды в РПЛ.



"Yeeeah!!! Это чемпионство - наше! С большой победой, команда, клуб, болельщики!" - написал Караваев.

В текущем сезоне 25-летний футболист участвовал в 17 матчах, отметившись 1 голом и 4 голевыми передачами.

"Зенит" стал семикратным чемпионом - один раз питерцы брали золото в эпоху СССР и шесть в современной России.

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