Караваев прокомментировал назначении Слуцкого тренером "Рубина"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, что думает о назначении Леонида Слуцкого на должность главного тренера "Рубина".

Напомним, специалист и футболист вместе работали в голландском "Витессе".

"Думаю, они сошлись во мнениях с руководством - ему показалась интересной предложенная стратегия. К тому же Леониду Викторовичу нравится работать с молодыми футболистами. "Рубин" тот клуб, где можно исполнить свои мысли и задумки.

"Рубин" показывает тренировочный процесс изнутри, поведение Леонида Викторовича. Он открытый и в жизни, любит пошутить, и это здорово.

Нет, кто знает Леонида Викторовича, тот понимает его чувство юмора. Плюс - должна быть самоирония, надо уметь над собой смеяться. Уверен, в "Рубине" привыкнут и поймут, что это нормально", - сказал Караваев.

Караваев перешел в "Зенит" из "Витесса" в сентябре 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан на 4 года.

Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года.

А еще: Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 1 | http://soccernews.ru