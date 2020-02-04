Караваев прокомментировал назначении Слуцкого тренером "Рубина"

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Караваев прокомментировал назначении Слуцкого тренером "Рубина"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, что думает о назначении Леонида Слуцкого на должность главного тренера "Рубина".

Напомним, специалист и футболист вместе работали в голландском "Витессе".

"Думаю, они сошлись во мнениях с руководством - ему показалась интересной предложенная стратегия. К тому же Леониду Викторовичу нравится работать с молодыми футболистами. "Рубин" тот клуб, где можно исполнить свои мысли и задумки.

"Рубин" показывает тренировочный процесс изнутри, поведение Леонида Викторовича. Он открытый и в жизни, любит пошутить, и это здорово.

Нет, кто знает Леонида Викторовича, тот понимает его чувство юмора. Плюс - должна быть самоирония, надо уметь над собой смеяться. Уверен, в "Рубине" привыкнут и поймут, что это нормально", - сказал Караваев.

Караваев перешел в "Зенит" из "Витесса" в сентябре 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан на 4 года.

Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года.

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