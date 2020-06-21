Караваев: "Ранний гол Ивановича помог "Зениту" в дальнейшем"
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев высказался по поводу победного матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (4:0).
Отметим, футболист отдал голевой пас на Бранислава Ивановича, забившего на 2 минуте встречи.
"Наигрывали немножко другое, но получилась хорошая подача, Иванович был там, где надо, и забил. Этот ранний гол помог нам в дальнейшем. Потом забили ещё, уже стали действовать спокойно, контролировали игру. Мы неплохо двигались, хорошо были готовы физически. Тренировались так же, как и до это этой паузы. Персональные задачи от тренера - контролировать мяч, играть агрессивно в атаку", - сказал футболист.
"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на 12 очков. ЦСКА идет пятым.
В рамках 24-го тура РПЛ "Зенит" сыграет с "Крыльями Советов". Встреча состоится 26 июня и начнется - в 20:30 (мск).
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РФС определился с позицией по матчу между "Краснодаром" и "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22