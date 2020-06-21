Караваев: "Ранний гол Ивановича помог "Зениту" в дальнейшем"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев высказался по поводу победного матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (4:0).



Отметим, футболист отдал голевой пас на Бранислава Ивановича, забившего на 2 минуте встречи.

"Наигрывали немножко другое, но получилась хорошая подача, Иванович был там, где надо, и забил. Этот ранний гол помог нам в дальнейшем. Потом забили ещё, уже стали действовать спокойно, контролировали игру. Мы неплохо двигались, хорошо были готовы физически. Тренировались так же, как и до это этой паузы. Персональные задачи от тренера - контролировать мяч, играть агрессивно в атаку", - сказал футболист.

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на 12 очков. ЦСКА идет пятым.

В рамках 24-го тура РПЛ "Зенит" сыграет с "Крыльями Советов". Встреча состоится 26 июня и начнется - в 20:30 (мск).

Не пропустите: Малком подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов ЦСКА| http://soccernews.ru