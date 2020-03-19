Караваев рассказал, чем занимается на карантине
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, как проводит время на карантине.
Напомним, петербургский клуб 17 марта объявил об отмене тренировочного процесса.
"Мне вчера привезли велотренажер. Коврик есть, список упражнений тоже - утром встаю и занимаюсь. Понятно, что этого недостаточно - хочется с мячом повозиться, но в условиях карантина только так и можно поддерживать форму. А после тренировки домашние дела - сейчас, например, можно научиться что-то готовить самому.
Футболист отметил, что помимо тренировок следит за сериалами "Касл" и "Готэм".
"Книги тоже читаю, сейчас бьюсь с "Престижем" в оригинале - пока идет тяжеловато, потому что выписываю все незнакомые английские слова, чтобы их запоминать", - сказал Караваев.
В этом сезоне футболист провел 13 матчей, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.
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