Караваев рассказал, что в Нидерландах на телевидении уделяют внимание инстаграму Слуцкого

Теги витессвячеслав караваевлеонид слуцкий

Караваев рассказал, что в Нидерландах на телевидении уделяют внимание инстаграму Слуцкого

Игрок "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, что в Нидерландах часто говорят об инстаграме главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Теперь, когда Слуцкий завёл инстаграм, он может и сам над собой подшучивать. Такая самоирония - это круто! Ну а когда они с Дзюбой начали переписываться - это было очень смешно! Кстати, меня очень удивило, что в Голландии даже на телевидении начали вовсю говорить о том, что Слуцкий завел страничку в инстаграме. Включаю, а там ещё и комментарии к его постам обсуждают, обращают внимание на самые смешные шутки", - сказал Караваев.

Напомним, 24-летний защитник выступал в "Витессе" вместе со Слуцким на протяжении сезона-2018/19. Этой осенью футболист перешел в "Зенит".

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