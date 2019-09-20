Караваев рассказал, как Слуцкий проводил его в "Зенит"
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, как Леонид Слуцкий проводил его в петербургский клуб. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Все в "Витессе" хорошо отнеслись к этому переходу. Поздравили, сказали - это шаг вперед для тебя. Дерзай! Все в твоих руках. В той же Голландии все прекрасно понимают, что "Зенит" это "Зенит", - сказал Караваев.
Напомним, футболист перешел в стан сине-бело-голубых в летнее трансферное окно. До этого он выступал в "Витессе" под руководством Слуцкого.
А еще: Павлюченко высказался о результатах "Спартака"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Борнмут" обыграл "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии
-
"Интер" хочет купить Жиру этой зимой
-
"Лион" хотел расстаться с нападающим Депаем
-
"Кальяри" переиграл "Дженоа" в матче 4-го тура Серии А
-
"Шальке" вырвал победу в матче с "Майнцем"
-
"Страсбур" обыграл "Нант" в матче 6-го тура чемпионата Франции
-
Караваев рассказал, как Слуцкий проводил его в "Зенит"
-
Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Гранадой"
-
Лэмпард заявил, что Моуринью повлиял на него больше всех тренеров
-
Караваев рассказал, что в Нидерландах на телевидении уделяют внимание инстаграму Слуцкого
-
Крал высказался о поражении "Спартака"
-
1
Самедов: "Скоро "Спартак" встанет на победные рельсы"
-
Солари может возглавить "Интер Майами"
-
Фарфан подарил Ракитичу футболку "Локомотива"
-
Хуан Лескано вернулся в "Енисей"
-
СМИ: Мамаев ведет переговоры с московским "Динамо"
-
Павлюченко высказался о результатах "Спартака"
-
Газизов высказался о матче со "Спартаком"
-
Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии
-
1
Рианчо готов вернуться в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4