Караваев рассказал, как Слуцкий проводил его в "Зенит"

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Караваев рассказал, как Слуцкий проводил его в "Зенит"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, как Леонид Слуцкий проводил его в петербургский клуб. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Все в "Витессе" хорошо отнеслись к этому переходу. Поздравили, сказали - это шаг вперед для тебя. Дерзай! Все в твоих руках. В той же Голландии все прекрасно понимают, что "Зенит" это "Зенит", - сказал Караваев.

Напомним, футболист перешел в стан сине-бело-голубых в летнее трансферное окно. До этого он выступал в "Витессе" под руководством Слуцкого.

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