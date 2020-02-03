Караваев рассказал, какие сериалы смотрит на сборах

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, какие сериалы предпочитает смотреть. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

"Начал "Черные паруса". Очень неплохой. Еще отложил "Во все тяжкие", видел только первый сезон. Все его советуют, знаю, что крутой, но пока не зашел. И еще недавно посмотрел "Табу" с Томом Харди. Чем-то напоминает "Острые козырьки". Такой же атмосферный", - сказал футболист.

Напомним, летом 2019 года Караваев перешел в "Зенит", заключив четырехлетний контракт. В этом сезоне он участвовал в 10 матчах, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.

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