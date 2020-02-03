Караваев рассказал, какие сериалы смотрит на сборах
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, какие сериалы предпочитает смотреть. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
"Начал "Черные паруса". Очень неплохой. Еще отложил "Во все тяжкие", видел только первый сезон. Все его советуют, знаю, что крутой, но пока не зашел. И еще недавно посмотрел "Табу" с Томом Харди. Чем-то напоминает "Острые козырьки". Такой же атмосферный", - сказал футболист.
Напомним, летом 2019 года Караваев перешел в "Зенит", заключив четырехлетний контракт. В этом сезоне он участвовал в 10 матчах, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.
А еще: Джикия пошутил о трансферной стоимости Мирзова| http://soccernews.ru
главное
-
"Милан" предложил Рангнику возглавить клуб и стать спортивным директором
-
Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 1
-
Кокорин прокомментировал победу "Зенита-2"
-
Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ
-
Ла Лига назвала дату проведения матча "Реал" - "Барселона"
Лента новостей
-
Мората может пропустить матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"
-
Агент Кокорина о словах Ротенберга: "В "Сочи" Александр не собирается"
-
Умяров тренировался в общей группе "Спартака"
-
Караваев рассказал, какие сериалы смотрит на сборах
-
В РФС прокомментировали информацию о проблемах "Луча" с финансированием
-
"Милан" предложил Рангнику возглавить клуб и стать спортивным директором
-
1
Джикия назвал самого смешного игрока "Спартака"
-
Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 1
-
Кокорин прокомментировал победу "Зенита-2"
-
Руководство "Спартака" посетило тренировку команды
-
"Атлетико" и "Рома" интересуются Лингардом
-
Григорян: "Меня поразила наглость Соболева. Он может далеко пойти"
-
Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ
-
"Торпедо" рассталось с вратарем Цыганом и подписало голкипера "Локомотива"
-
Джикия пошутил о трансферной стоимости Мирзова
-
Совет Госдумы поддержал кандидатуру Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей
-
Тухель высказался о конфликте с Мбаппе
-
Ла Лига назвала дату проведения матча "Реал" - "Барселона"
-
Кокорин забил два гола в матче за "Зенит-2"
-
1
"Встреча старых знакомых". Аршавин встретился с Венгером
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18