Караваев рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире

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Караваев рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, кто, по его мнению, лучший футболист в мире. Игрок назвал лучшим форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Лучшим футболистом в истории считаю Лео Месси. Думаю, все понимают, почему", - сказал футболист.

Напомним, в 2019 году аргентинский форвард выиграл пятый "Золотой мяч".

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