Караваев рассказал о своей адаптации в "Зените"

Защитник питерского "Зенита" Вячеслав Караваев высказался о том, как прошла его адаптация в новом клубе.

"Перестраиваться на клубные дела нетрудно. В хорошем настроении готовимся к игре с "Ростовом". Всегда сложно переходить в новый клуб. Но адаптация уже закончена, сейчас всё хорошо. Что касается моей позиции на поле, то могу сыграть на любой. Где тренер скажет, там и сыграю", - сказал Караваев.

Напомним, что "Зенит" купил 24-летнего футболиста у "Витесса" за 8 миллионов евро.

В составе "сине-бело-голубых" Караваев сыграл 6 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

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