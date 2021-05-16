Караваев рассказал о своих мечтах и целях
Фото: инстаграм Караваева/Автор неизвестен
Футболист "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о своих детских мечтах.
– Чего мечтали добиться в футболе в детстве?
– В детстве, думаю, все мечтали играть минимум как Лео Месси или Криштиану Роналду. Со временем понимаешь, что все работает не так, как думал когда-то. Цели играть в Премьер-лиге и выиграть чемпионат России у меня были. Их уже выполнил.
Но каждый день есть к чему стремиться. Всегда привожу примеры Месси и Роналду – они на таком уровне играют, но им все мало. Выиграли один трофей – хотят второй, выиграли сотый – хотят еще сто. И все равно находят, куда расти. Не должно быть такого: выиграл кубок – и все, цель выполнена. Пока играю, такого спокойствия у меня точно не будет. Надо, чтобы всегда хотелось выигрывать еще и еще, – сказал Караваев.
Также не пропустите: "Лестер" хочет продлить контракты с лидерами команды. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Баринова прокомментировал повреждение игрока
-
Манджукич покинет "Милан"
-
"Ювентус" продлит контракт с Куадрадо
-
Кержаков возглавит "Нижний Новгород"
-
Виллиан хочет уйти из "Арсенала"
-
ЦСКА может купить голкипера "Химок"
-
Защитник "Лилля" прокомментировал слухи об интересе "Ливерпуля"
-
"Наполи" может подписать лидера "Вильярреала"
-
Северная Корея отказалась от ЧМ-2022
-
"Химки" летом могут потерять почти 10 игроков
-
Моуринью поздравил "Рому" с победой над "Лацио"
-
Гендиректор РЖД лично потребовал продлить контракт Николича
-
15 футболистов "Ривер Плейт" заразились коронавирусом перед важным матчем
-
Караваев рассказал о своих мечтах и целях
-
"Лестер" хочет продлить контракты с лидерами команды
-
"Акрон" останется в ФНЛ
-
Кьеллини прокомментировал судейство в матче "Ювентуса" с "Интером"
-
Суарес рассказал о планах на будущее
-
"Реал" ведет переговоры с Аллегри
-
Головин рассказал, как продвигается его изучение французского языка