Караваев рассказал о своих мечтах и целях

Фото: инстаграм Караваева/Автор неизвестен

Футболист "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о своих детских мечтах.

– Чего мечтали добиться в футболе в детстве?

– В детстве, думаю, все мечтали играть минимум как Лео Месси или Криштиану Роналду. Со временем понимаешь, что все работает не так, как думал когда-то. Цели играть в Премьер-лиге и выиграть чемпионат России у меня были. Их уже выполнил.

Но каждый день есть к чему стремиться. Всегда привожу примеры Месси и Роналду – они на таком уровне играют, но им все мало. Выиграли один трофей – хотят второй, выиграли сотый – хотят еще сто. И все равно находят, куда расти. Не должно быть такого: выиграл кубок – и все, цель выполнена. Пока играю, такого спокойствия у меня точно не будет. Надо, чтобы всегда хотелось выигрывать еще и еще, – сказал Караваев.

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